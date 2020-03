Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe – SRTb/SE continua atendendo

26/03/20 - 12:52:08

A Superintendência Regional do Trabalho em Sergipe – SRTb/SE continua atendendo a população e prestando os serviços à sociedade por TELEFONE das 9h até às 17h, pela internet através do SITE: www.gov.br/trabalho e pelo E-MAIL: [email protected]

O atendimento por telefone está sendo realizado pelos números (79) 3109-3250 para CTPS digital, solicitação Web do seguro desemprego e informações sobre prazos e protocolo. Pelos números: (79) 3198-3263, (79) 99892-5180 e (79) 3198-3261, (79) 9841-6864 para entrada no Seguro Desemprego, RAIS, Caged, Balcão Digital, Registro Profissional e outros.

Para Denúncia e Informação Trabalhista: Pelo telefone 158 Alô Trabalho.

Registro Profissional e de contratante deverão preencher o requerimento de solicitação de registro profissional no sistema SIRPWEB disponível no site deste Ministério, por meio dos links: http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb Registro de Contratante, por meio do link: http://sirpweb.mte.gov.br/sirpweb/pages/solicitacoes/empresa/solicitarRegistro.

Mediação: Os pedidos continuarão sendo recebidos através do site: http://www.mte.gov.br/sistemas/mediador/ .

Registro de Instrumento Coletivo: através site:http://www.mte.gov.br/sistemas/mediador/

Segue abaixo o resumo dos contatos para o acesso aos nossos serviços

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO TRABALHO EM SERGIPE

ATENDIMENTO DAS 9 às 17h

SOLICITAÇÃO DOS SERVIÇOS

SERVIÇO COMO SOLICITAR

CTPS DIGITAL

TELEFONE: 3198-3250

Ou aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou, pela internet, site: gov.br/trabalho.

HABILITAÇÃOAO SEGURO- DESEMPREGO

E RECURSO

TELEFONES: 3198-3250/ 3198-3263/ 3198-3261

99892-5180/99841-6864

Ou solicitação através do aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” na aba “Benefícios” ou, pela internet, através do site gov.br/trabalho.

RAIS

TELEFONES: 3198-3263/99892-5180

Plataforma GOV.BR – na pesquisa digite a informação desejada. Ex: solicitar RAIS, solicitar alteração RAIS

CAGED

TELEFONES: 3198-3263/ 99892-5180

Plataforma GOV.BR – na pesquisa digite a informação desejada. Ex: solicitar CAGED, solicitar alteração CAGED.

Registro Pofissional sirpweb.mte.gov.br/sirpweb

Após solicitação, encaminhar o requerimento e a documentação para

https://protocolo.planejamento.gov.br/protocolo/login

Empregador WEB TELEFONES: 3198-3250/3198-3263/ 3198-3261

99892-5180/99841-6864

E-MAIL: [email protected]

da assessoria