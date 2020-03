TRF 5ª região antecipa a liberação dos valores das RPVs

26/03/20 - 10:50:59

O Tribunal Regional Federal da 5ª Região – TRF5, em vista da grave crise causada pelo COVID 19, antecipou a liberação dos valores depositados em adimplemento das RPVs autuadas no mês de fevereiro/2020, inseridas no intervalo sequencial n. RPV 2.365.711 a 2.372.515, para o próximo dia 27/03/2020.

Caso necessário, o interessado deve acessar o site do tribunal (www.trf5.jus.br) em que sua requisição foi inscrita e fazer a consulta através do CPF ou nome do beneficiário.

Fonte: OFÍCIO CIRCULAR Nº 2020.0004.012.0091- Subsecretaria de Precatórios do TRF5 (Cópia anexa)

Justiça Federal em Sergipe (JFSE)