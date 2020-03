TRIPULANTE MORRE APÓS PASSAR MAL EM NAVIO QUE NAVEGAVA EM ARACAJU

26/03/20 - 08:20:05

Um tripulante do navio vindo da cidade de Recife (PE), com destino ao Porto de Sergipe, no município de Barra dos Coqueiros, morreu na tarde desta quarta-feira (25), depois de passar mal,

O navio espera autorização para atracar, já que um outro está fazendo a descarga no local.

De acordo com informações do capitão Guilherme Conti, comandante da Capitania dos Portos de Sergipe, o navio informou que um tripulante estava passando mal, e no fim da tarde, confirmou o falecimento.

De acordo com ele, a Agência Nacional de Vigilância (Anvisa) já foi acionada e assim que o navio atracar, a Vigilância e a Capitania farão uma vistoria para depois o corpo ser retirado.

O comandante explicou ainda que resgate do corpo ainda não foi realizado, pois o navio aguarda vaga no porto de Sergipe para atracar.