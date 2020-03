Aulas e palestras remotas têm foco na trabalhabilidade

27/03/20 - 16:52:49

Apesar do isolamento social, a UNINASSAU mantém o foco na inserção dos profissionais no mercado de trabalho

A UNINASSAU – Centro Universitário Maurício de Nassau Aracaju, por meio do Núcleo de Trabalhabilidade Emprego e Carreiras (NTEC), está preparando aulas e palestras remotas para todos os alunos da Instituição. Os temas serão variados e o Núcleo continuará orientando os discentes para que saibam como ingressar no mercado de trabalho.

A analista de carreiras da UNINASSAU, Rayane Brito, explica que, apesar da crise na saúde, é preciso manter no foco na trabalhabilidade. “Estamos trabalhando de casa e mantemos a responsabilidade de continuar com as atividades de orientação curricular e profissional por meio de dicas e vídeos curtos sobre mercado de trabalho”, destacou.

Ela ressaltou que a UNINASSAU tem o compromisso de apoiar seus alunos não só na carreira universitária, mas também na profissionalização. “É muito importante que o aluno não deixe de procurar os serviços do Núcleo, pois precisam se manter atualizados. É importante seguir a rede social oficial da unidade para saber das novidades”, orientou.

Você pode entrar em contato com o Núcleo de Trabalhabilidade Emprego e Carreiras da UNINASSAU Aracaju pelo email [email protected] ou pelo telefone (79) 99145-7971