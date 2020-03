Belivaldo altera cobrança da taxa da Deso beneficiando hotéis e pousadas

A medida faz parte de um pacote de ações para amenizar os efeitos econômicos por conta do novo coronavírus

Nesta quinta-feira (25) o governador Belivaldo Chagas apresentou novas ações de contenção durante o período de pandemia do coronavírus (Covid-19). São medidas da Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) que favorecem diretamente imóveis comerciais e rede hoteleira do estado, em virtude da expressiva queda de turistas no estado.

Com a decisão, o governo altera a forma de cobrança feita pela Deso. Antes era cobrada, aos hotéis e pousadas, uma taxa pelo consumo. A partir de agora, essa cobrança será pelo consumo real. A medida vale por um período de 90 dias e atende a solicitação da Associação Brasileira de Industria e de Hotéis em Sergipe (ABIH/SE).

“O governo do estado vem atender uma demanda da classe hoteleira nesse momento de grande dificuldade. O governador Belivaldo Chagas teve a sensibilidade e ficamos muito felizes porque isso vem ajudar a hotelaria a passar por esse momento tão difícil”, disse José Sales Neto, secretário de Estado da Comunicação e Turismo.

O presidente da Associação Brasileira de Industria e de Hotéis em Sergipe (ABIH), Antônio Carlos Franco, avaliou positiva a medida e prevê um alívio para o turismo do Estado. “Foi uma notícia muito boa que recebemos e veio numa boa hora. Isso vai amenizar muito e vai evitar possíveis e futuras demissões. Os hotéis estão zerados, sem fluxo algum. Normalmente a hotelaria pagamos uma taxa. Com essa medida do governador vai se pagar por consumo, como não se tem hospede, não terá consumo. Isso é um alívio”, expressou o presidente.

“Para o turismo isso é muito bom. Isso será um alívio para os equipamentos turísticos do estado. Eles estão vivendo um sufoco. Essa ação do Governo pode tirá-los do sufoco e eu tenho muito esperança que essa tempestade passe rápido”, Kátia Pimentel, diretora-secretaria da Associação Brasileira de Agentes de Viagem em Sergipe.

Foto César de Oliveira