Casal sergipano vai a Portugal visitar filha e pede apoio para retornar para o Brasil

27/03/20 - 08:12:51

Um casal sergipano está passando por momentos difíceis em Portugal, onde foram visitar uma filha que mora na Costa de Taparica, local próximo a Lisboa e agora não estão conseguindo retornar para o Brasil.

As informações passadas pelo próprio Gilberto M. Silva na manhã desta sexta-feira (27) são de que, assim que tomou conhecimento da pandemia, entrou em contato com a empresa aérea para marcar a passagem de volta, porém foi surpreendido com a informação de que havia sido cancelado o vôo. “Eu e minha mulher Deire B. Pereira, viermos para Portugal de férias por conta do coronavírus e nosso vôo foi cancelado sem nenhum comunicado da Companhia Air Europa”, disse Gilberto em entrevista ao radialista Evenilson Santana, no programa Sergipe em Debate, na 103.1 FM.

Ele explicou ainda que está com problemas para conseguir remédios, por conta do diabetes. Gilberto diz ainda que já está “há 14 dias dentro de casa sem nenhuma resposta das autoridades competentes para nossa volta. Já preenchemos todos os formulários de todos os órgãos de todos os órgãos possíveis de ajuda como Anac, Itamaraty, embaixada, consulado e nada de resposta”, reclama o sergipano.

Ele encerrou sua entrevista pedindo apoio das autoridades para poder retornar. “A ajuda que peço de vocês é entrarem na caixa de comentários do Itamaraty e cobrar deles uma solução para nosso caso. Quem tiver ligação com algum órgão de Sergipe e pedir a eles que intercedam por nós”, disse.

Colaborou com informações e foto o jornalista Evenilson Santana

Munir Darrage