Comando da PM entrega mais 13 novas viaturas para unidades da capital e do interior

27/03/20 - 06:42:25

Com a renovação da frota, o serviço prestado ao cidadão também melhora

Nesta quinta-feira, 26, a Polícia Militar do Estado de Sergipe (PMSE) realizou a entrega de 13 novas viaturas para diversas unidades especializadas e ordinárias da Instituição. Esse é mais um investimento do Governo do Estado com a Segurança Pública.

A ação simboliza os investimentos e o compromisso do Governo do Estado e da Secretária de Segurança Pública de Sergipe, que, mesmo nesse momento de crise devido a pandemia do coronavírus, não mediram esforços para proporcionar melhores condições de trabalho aos profissionais que atuam na área.

O comandante-geral da Polícia Militar de Sergipe, coronel Marcony Cabral, destacou que essas viaturas serão usadas em defesa da sociedade sergipana e proporcionarão mais condições de trabalho aos policiais. “Com a continuidade da renovação da frota, a PMSE vai oferecer melhores condições de trabalho a tropa, e, consequentemente, uma melhor prestação de serviço para a sociedade, a qual está vivendo este momento de crise”, destacou.

Já o chefe da 4ª Seção do Estado Maior Geral, coronel Carlos Rolemberg, ressaltou que os trabalhos vêm sendo desenvolvidos com objetivo de renovar toda frota locada da Polícia Militar.

“Isso é fruto de um trabalho que vem sendo desenvolvido desde o mês de dezembro de 2019, visando oferecer aos nossos policiais a melhor condição de trabalho para que, de forma ostensiva e preventiva, tenhamos uma prestação de trabalho desenvolvida em prol do cidadão. Os esforços continuarão para que esse benefício possa alcançar toda sociedade ”, disse Rolemberg.

Na oportunidade, foram entregues 13 novas viaturas a várias unidades especializadas e ordinárias da capital e do interior do estado, dentre elas: Batalhão de Polícia de Choque, Grupo de Operações Táticas do Interior, Comando de Operações Especiais, Companhia independente de Operações em Área de Caatinga, Esquadrão de Polícia Montada, Núcleo Integrado de Telecomunicações, 3º, 8º e 9º Batalhões, além da 2ª Cia/6º BPM.

Fonte: PMSE