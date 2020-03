CRA de Sergipe dá dicas para otimizar trabalho em casa

27/03/20 - 13:45:13

Em meio a pandemia ocasionada pelo coronavírus (CONVID-19), onde já foram registrados quase três mil casos de pessoas contaminadas e a população está em quarentena para prevenir a proliferação, o Conselho Regional de Administração (CRA-SE), seccional Sergipe, relacionou algumas dicas de aplicativos gratuitos para otimizar seu trabalho durante o home-office.

As dicas visam contribuir para que os administradores possam desempenhar melhor seu trabalho utilizando a tecnologia. Entre os aplicativos indicados estão ferramentas que ajudaram em uma conferência de vídeo, acelerador de áudios, gravar conteúdo do youtube, espelhamento de agenda e compilar as todas as abas abertas em apenas uma.

1 – Zapp Áudio Speed – aplicativo utilizado nos computadores, através do navegador Google Chrome, para acelerar os áudios enviados através do WhatsApp. Basta digitar o nome da ferramenta na Busca, clicar em adicionar extensão e baixar o arquivo. Agora, toda vez que você receber uma mensagem com mais de um minuto de duração basta apertar no botão vermelho que fica localizado no canto superior direito de sua tela.

2 – Appear.in – este aplicativo você poderá reunir até quatro pessoas em uma sala para um vídeo conferência de forma gratuita. Caso queria mais, o aplicativo disponibiliza uma versão pagar onde pode exibir até 12 pessoas. Para ter acesso, basta entrar no site Appear.in, cria uma conta, depois você cria uma sala, por fim, envia este link para as pessoas que deseja se reunir.

3 – Yout.com – Se você sempre quis baixar um vídeo do Youtube e nunca soube como, o CRA-SE te mostrará como é fácil fazer através de uma ferramenta na internet. Entra no vídeo que deseja baixar no Youtube, apaga as letras UBE do nome, deixando apenas YOUT e a extensão, e apertar o Enter. Agora é só escolher a forma de baixar, apenas o áudio ou o vídeo, e o arquivo vai direto para o HD do seu computador.

4 – YouCanBook.me – esta ferramenta possibilita você deixar os clientes terem acesso a sua agenda e marcarem o melhor horário para uma reunião. Você cria uma conta no YouCanBook.me, clica no botão Create New Booking Profile, cadastra seus dados pessoais com foto, seleciona qual calendário será sincronizado, coloque os horários disponíveis e é só enviar para os clientes marcarem o melhor horário.

5 – OneTab – Para você ter um melhor desempenho do seu computador durante o dia de trabalho, o Google Chrome oferece uma ferramenta que transformas todas as Abas abertas em uma lista. O OneTab ainda possibilita que você envie esta lista para seus amigos e assim otimize seu tempo de trabalho. O ícone da ferramenta fica disponível no canto superior direito do navegador no formato de uma gota, na cor azul.

Fonte Conselho Regional de Administração – CRA-SE