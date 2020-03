ENERGISA DESCUMPRE DECISÃO DA ANEEL E EFETUA CORTE DE ENERGIA EM ARACAJU

27/03/20 - 16:23:45

Um veículo de uma empresa terceirizada e que presta serviços para a Energisa, terminou pro chamar a atenção das pessoas nesta sexta-feira (27) em Aracaju, quando efetuava o corte do fornecimento de energia, após decisão da Aneel.

Teve inicio nesta quinta-feira (25) a decisão da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) de suspender durante 90 dias o corte no fornecimento de energia elétrica dos consumidores residenciais urbanos e rurais e também de atividades essenciais no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus (covid-19). O prazo poderá ser prorrogado, casos haja necessidade.

As informações passadas por um morador são de que o veículo a serviço da Energisa esteve na residência do consumidor durante a manhã e retornou no período da tarde e efetuou a interrupção no fornecimento da energia.

Munir Darrage