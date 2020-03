Famílias que têm crianças com deficiência estão sendo monitoradas pela Semed

27/03/20 - 13:20:25

A Coordenadoria de Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação (Semed), através do Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (NAEE), está mobilizada realizando um mapeamento da situação dos alunos com deficiência durante este período de enfrentamento ao novo Coronavírus (Covid-19).

Técnicos da equipe da Secretaria estão entrando em contato, por telefone, com os responsáveis pelos estudantes para fornecer ajuda e orientações. Ao todo,12 servidores estão diretamente envolvidos nesta ação.

Segundo a assessora técnica da Semed, Sandra Baldin, este contato serve para verificar como está a situação de cada estudante e detectar os que podem estar com a família em situação de vulnerabilidade social. “Neste momento delicado, buscaremos também auxiliar, dentro das possibilidades, o núcleo familiar a não ficar exposto ao risco da pandemia ou de outras doenças”, explica.

Na ocasião, fala-se também a respeito da importância de ficar em casa e de tomar as devidas precauções em relação à pandemia do COVID-19, através de orientações sobre como buscar ajuda, caso necessário.

A Secretária de Educação, Josevanda Franco, reforça a disponibilidade da Prefeitura no enfrentamento à doença. “A Gestão Municipal está empenhada em ajudar a frear a proliferação dessa doença em nosso estado com a maior brevidade possível. Vamos permanecer em contato com a população para atender as suas demandas e, nesse momento, precisamos mais do que nunca, cumprir o compromisso de trabalhar, acolher e servir”, afirma.

Núcleo de Atendimento Educacional Especializado (NAEE)

A Rede Municipal atende, neste ano, 490 alunos com deficiências e transtornos. Deste quantitativo, 144 necessitam de acompanhamento para além da escola e contam com o suporte do NAEE. A equipe do Núcleo é composta por: três psicólogos, um assistente social, dois fonoaudiólogos, duas psicopedagogas e uma educadora física, para estimulação precoce.

Além do apoio aos estudantes, familiares e responsáveis, o núcleo promove capacitações aos educadores da Rede.

O acompanhamento dos alunos é realizado com o objetivo de desenvolver recursos didáticos e materiais pedagógicos necessários, considerando as especificidades de cada um.

Com isso, é possível planejar atendimentos, avaliar e registrar o desempenho do estudante, de acordo com a sua particularidade.