GOVERNO INFORMA QUE A DESO SUSPENDE AUMENTO DE TARIFA POR 90 DIAS

27/03/20 - 17:11:34

O governo de Sergipe, informou na tarde de ontem, 26, através da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), que diante da pandemia do novo coronavírus (Covid-19), a Companhia de Saneamento de Sergipe (Deso) adotará algumas medidas em benefício da população, dentre elas, a suspensão do aumento de 5,36% na tarifa por três meses.

As medidas a serem aplicadas durarão por 90 dias, e dizem respeito à isenção da cobrança das ligações enquadradas na Tarifa Social; suspensão dos cortes por falta de pagamento e suspensão do aumento de 5,36% na tarifa para todas as contas.

Também, atendendo ao pedido do Setor Hoteleiro, por meio da Associação Brasileira da Indústria Hoteleira (ABIH) de Sergipe, a Deso fará a revisão de consumo mínimo para consumo real.

AUTOATENDIMENTO

Quanto aos serviços, mediante o Decreto Estadual do Governo de Sergipe, de nº 6.094/2020, a Deso estará realizando o autoatendimento somente para serviços emergenciais, a exemplo de religação, ligação, vazamentos e falta de água, além desobstrução de esgoto.

Usuários nessas situações deverão entrar em contato com a Deso por meio dos seguintes números: 0800-079-0195 (em caso de vazamento, falta de água e desobstrução de esgoto), e (79) 4020-0195 para casos de religações.

Por Stephanie Macêdo – Rede Alese