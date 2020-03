MOVIMENTO PEDE INTERVENÇÃO DO MP CONTRA CARREATA PELA ABERTURA COMÉRCIO

Ministério Público divulga nota informando que responsáveis e participantes desses eventos deverão responder criminalmente

Na manhã desta sexta-feira, 27/3, as centrais sindicais CUT, CTB, UGT e Conlutas enviaram um ofício para o Ministério Público do Estado de Sergipe solicitando intervenção contra a carreata pela abertura do comércio sergipano, marcada para a tarde desta sexta-feira, dia 27 de março, às 14h.

O movimento sindical alerta que a carreata afronta contra o decreto 40.567 de 24/3/2020 e descumpre medidas de enfrentamento e prevenção no Estado de Sergipe à pandemia causada pelo novo Coronavírus (COVID-19). Conforme o decreto estadual, o Art.2º proíbe a realização de eventos, reuniões de qualquer natureza, de caráter público ou privado.

Na avaliação do movimento sindical, a realização da carreata, além de ilegal é um ato inconseqüente, tendo em vista o cenário de contágio crescente da pandemia internacional do Coronavírus. “Acompanhamos a cada dia o crescimento de casos de pessoas doentes, o sistema de saúde de vários países em colapso, o número de mortes crescentes a cada dia, então as medidas de proteção da população sergipana não podem ser descumpridas. A falta de zelo pode levar parte da população à morte, por isso essa carreata é irresponsável”, afirmou Roberto Silva, presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT/SE).

