Nossa Senhora do Socorro receberá recursos oriundos de emendas parlamentares

27/03/20 - 13:31:33

O município de Nossa Senhora do Socorro, através da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), irá receber recursos através de emendas do orçamento dos deputados federais, Laércio Oliveira, Fábio Henrique, Fábio Mitidieri e do Senador Alessandro Vieira.

O processo se encontra em fase de cadastramento da emenda e trâmites de liberação, sendo que a emenda do deputado federal, Valdervan 90 já foi liberada.

O prefeito Padre Inaldo, que tem envidado todos os esforços para conter a propagação do novo coronavirus (Covid-19), com ações que se destacam em Sergipe e até fora do Estado, fez questão de agradecer aos parlamentares, adiantando que o momento é de união em defesa da populacão. “Política debatemos na hora certa, quando vencermos esse inimigo comum que tanta dor tem causado no mundo inteiro”, disse o prefeito.

Fonte e foto assessoria