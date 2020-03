PT ingressa com ação para evitar ato público pela reabertura do comércio em Aracaju

27/03/20 - 15:12:24

O Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores em Sergipe ingressou com uma ação no Tribunal de Justiça de Sergipe para impedir a realização da carreata convocada por grupos de direita para forçar a reabertura do comércio na capital Aracaju, tendo em vista o Decreto Estadual que impede a abertura de estabelecimentos que não sejam de serviços essenciais à população.

Na ação, o PT/SE requer medida liminar, proibindo a realização da carreata marcada para a tarde desta sexta-feira, dia 27, e que seja oficiada à Polícia Militar de Sergipe, para que desmobilize os participantes da dita carreata.

Nós do Partido dos Trabalhadores defendemos a vida e compreendemos que as autoridades mundiais e especialistas em saúde têm o poder de, neste momento, orientar a população e os governos para que sejam obrigados a cumprir as recomendações de proteção à saúde, como vem sendo feito pelos governos estaduais e municipais.

As manifestações convocadas por grupos bolsonaristas colocam em risco a saúde dos trabalhadores e se trata de um crime à saúde pública. Por isso entramos com esta ação, para que os poderes constituídos tomem uma providência imediata.

A ação com o número 202003271222 pode ser consultada no site www.tjse.jus.br.

Presidente estadual do PT/SE, deputado federal João Daniel

Por Edjane Oliveira