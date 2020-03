PMA convoca aprovados na lista de deficientes do PSS da Saúde para contratação

27/03/20 - 06:18:26

Em virtude da Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional, conforme Portaria do Ministério da Saúde, e do Decreto Municipal que prevê medidas de enfrentamento do coronavírus (covid-19) na capital, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), realiza a primeira convocação para contratação imediata dos candidatos classificados na lista de deficientes, para a entrega de documentos e realização de perícia médica.

De acordo com a representante da comissão do PSS da Saúde, Roberta Lisboa, em razão do atual cenário da saúde pública do país, sobretudo da necessidade de contratação de profissionais para atuarem nas ações de contingência que estão sendo executadas pelo poder público, a SMS fez a primeira convocação de candidatos na lista de deficientes.

“O candidato deverá entregar cópia, acompanhada de original, do Documento de Identidade contendo número do CPF; comprovante de Inscrição no PIS/PASEP; laudo médico que ateste a espécie e o grau ou referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças [CID] conforme especificado no Decreto Federal nº 3.298/1999, bem como à provável causa da deficiência, que comprove a deficiência física; o comprovante de inscrição e regularidade no Conselho Regional de Enfermagem [para enfermeiros e técnicos de enfermagem]”, informa.

Foram convocados pelo Edital nº 10, de 25 de março, (https://www.aracaju.se.gov.br/userfiles/pdf/2020/editais/Saude/Edital-10-2020-Convocacao-Deficientes-PSS.pdf) auxiliares de apoio de redes, enfermeiros e técnicos de enfermagem – emergencista e de saúde da família, os quais deverão comparecer nesta sexta-feira, dia 27, ao Centro Administrativo Prefeito Aloísio Campos, rua Frei Luís Canelo de Noronha, 42, Conjunto Costa e Silva, no período de 8h às 12h, para realização da perícia que confirme a deficiência declarada e possibilite a lotação imediata dos profissionais, conforme horário informado em contato telefônico.

Ainda de acordo com a representante, os candidatos considerados aptos após a referida perícia médica em relação à deficiência declarada, deverão comparecer na próxima segunda-feira, dia 30, na Secretaria Municipal da Saúde de Aracaju, na rua Nely Correia de Andrade, 50, bairro Coroa do Meio, no período de 8h às 12h, no mesmo horário informado em contato telefônico.

“Tendo em vista a necessidade da administração municipal nas atividades do plano de contingência do coronavírus, o convocado e contratado terá 30 dias para agendar a entrega dos exames admissionais e documentos previstos no edital, além da realização da perícia médica admissional junto à Secretaria Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão [Seplog], sob pena de rescisão do contrato”, enfatiza Roberta.

AAN