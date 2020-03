POLÍCIA CIVIL CRIA PLANO DE CONTINGÊNCIA PARA ENFRENTAMENTO AO COVID-19

27/03/20 - 07:20:13

O plano tem classificações de risco e acionamento de estratégias para cada fase da pandemia

A Polícia Civil de Sergipe elaborou um Plano de Contingência para fazer frente a infecção humana pelo COVID-19, a fim de proteger policiais civis e todos os cidadãos sergipanos que necessitam dos serviços da instituição. O plano estabelece classificações de risco e, atualmente, o cenário apresenta-se em nível de alerta azul, inferiores aos níveis amarelo e vermelho. Os detalhes do documento foram finalizados na manhã desta quinta-feira, 26, durante uma teleconferência com todos os coordenadores e chefes de departamentos.

De acordo com a delegada-geral. Katarina Feitoza, o plano traz medidas a serem adotadas para ajudar a controlar a situação de emergência e com isso minimizar eventuais prejuízos e consequências negativas ao trabalho da Polícia Civil de Sergipe.

Dentre as medidas, destacam-se a instalação do Gabinete de Gerenciamento de Crise cuja finalidade é monitorar o andamento das ações decididas pelo Governo do Estado, alinhar as informações e tomar todas as decisões necessárias para combater a pandemia.

Visando auxiliar os organismos de saúde e evitar o contágio dentro da Instituição, serão adotados diversos procedimentos, além das instruções individuais e coletivas das autoridades sanitárias. O plano estabelece, ainda, otimização de recursos humanos, cuidados com a custódia de presos, fortalecimento das ações informativas, através da Assessoria de Comunicação Social, e interação com os órgãos de saúde.

Fonte e foto SSP