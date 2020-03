SENAC OFERECE CURSOS GRATUITOS À DISTÂNCIA DURANTE A PANDEMIA

27/03/20 - 14:04:52

Com o processo de isolamento social das pessoas, provocado pela pandemia do coronavírus (COVID-19), que provocou o recolhimento das pessoas em suas casas, as pessoas estão com dificuldades para ocupar seu tempo. Pensando nisso, o Departamento Nacional do Senac abriu diversas oportunidades de execução de cursos de capacitação profissional completamente gratuitos para as pessoas.

Os cursos do Senac são referência no mercado nacional, com alta procura e são considerados um diferencial competitivo que promove vantagens para os portadores de seus certificados. Sendo assim, todos os cursos oferecidos são importantes para quem deseja se destacar no mercado de trabalho, após a pandemia. Segundo a diretora regional do Senac Sergipe, Priscila Felizola, os cursos são acessíveis à todas as pessoas, na modalidade de ensino à distância.

“O tempo de confinamento por causa da pandemia pode ser melhor aproveitado com a evolução da qualificação profissional das pessoas. Então disponibilizamos para o público vários cursos online para que possam passar seu tempo adquirindo conhecimento. Todos os cursos são em EAD, com certificado e reconhecidos por todos os agentes do mercado. Quem faz Senac leva vantagem, então a pessoa pode aproveitar melhor o tempo enriquecendo seu currículo com nossos cursos gratuitos”, comentou Priscila.

Os cursos são de extensão universitária nas áreas de gestão, saúde e educação. Os cursos livres são bastante variados, atendendo todas as demandas do mercado e dos trabalhadores. Para ter acesso aos cursos online gratuitos, a pessoa pode acessar o portal EAD do Senac pelo endereço ead.senac.br, fazer sua inscrição e começar a estudar. Os cursos possuem vagas limitadas.

Por Márcio Rocha