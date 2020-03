Sest Senat realiza campanha nacional em combate ao Coronavírus

27/03/20 - 11:17:47

Diversos trabalhadores brasileiros estão na linha de frente ajudando no combate a disseminação do Coronavírus. Um deles é o caminhoneiro, que está garantindo o abastecimento das cidades e a oferta de serviços considerados essenciais. Pensando neles, o Sest Senat realizará em todo o país uma mobilização para dar suporte a estes profissionais. A campanha acontecerá a partir desta sexta-feira, 27, em diversos pontos de atendimento com a distribuição de produtos de higiene, alimentação e orientação de saúde.

Para realizar essa campanha e garantir a assistência aos caminhoneiros, equipes do Sest Senat são orientadas quanto ao cumprimento dos protocolos das autoridades de saúde para atuar em mais de 130 pontos de rodovias. Entre as medidas estão: requisitos de atendimento para proteger a saúde dos motoristas e dos colaboradores da instituição; e a mobilização de uma ampla rede formada por outras entidades e empresas, para a aquisição de sabonete, álcool em gel, refeições e lanches para serem distribuídos aos motoristas que estão nas rodovias.

O Sest Senat também está aberto a receber doações de empresas que desejam contribuir com essa ação. A instituição também buscou orientações com profissionais da área de saúde para que a campanha seja desenvolvida com todos os requisitos de segurança recomendados pela Organização Mundial da Saúde.

