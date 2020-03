Nitinho faz demissões; Didi tenta devolver carro locado pela CMA e locadora não aceita

28/03/20 - 17:38:23

Após a informação de que o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Josenito Vitale, o Nitinho, demitiu 20 jornalistas e radialistas, o caso acabou ganhando repercussão e revolta por parte de alguns que dizem não entender a determinação. Segundo Nitinho, “não havendo sessão, não há porque manter os técnicos das áreas de imprensa e jurídica”.

Em nota, a Comissão de Luta em Defesa da Imprensa diz que “infelizmente, em um ato autoritário o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho Vitale, demite mais de 20 colegas Jornalistas e Radialistas, com a suspensão de parte da Verba Indenizatória – VAEP”.

Já o vereador cabo Didi foi mais além e resolveu entregar o veículo locado pela câmara de Aracaju, mas para sua surpresa, a empresa não aceitou. A ação do vereador foi em apoio aos jornalistas e radialistas.

No inicio da tarde deste sábado (28), o vereador Adriano Souza Santana, o cabo Didi, tentou devolver o seu veículo em um ato de reivindicação em defesa dos trabalhadores da imprensa da Câmara Municipal de Aracaju.

Logo ao ter conhecimento da atitude autoritária do presidente Nitinho, no dia 25, o vereador oficializou a devolução. Na vistoria da locadora/hotel foi reclamado o fato do tanque não está cheio e um problema no banco, o vereador Didi ligou pessoalmente para o proprietário da empresa e pediu que o mesmo enviasse a conta para ele pagar. E, pasmem os senhores, a locadora não aceitou o veículo.

Por canta de tudo isso, vários questionamentos estão sendo feitos a exemplo do porque os vereadores precisam ficar com carro e combustível, ao invés dos profissionais de imprensa terem seus empregos? Quem determina a atuação são os vereadores, o presidente Nitinho, ou o dono da locadora?

Com informações da assessoria do vereador cabo Didi