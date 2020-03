Apae Aracaju sinaliza para queda acentuada na arrecadação devido à pandemia

28/03/20 - 10:03:56

A pandemia do novo coronavírus deixou preocupações também para a Apae Aracaju. Nesse período de reclusão e isolamento, a situação financeira da entidade fica ainda mais delicada. Com suas atividades suspensas, a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – Aracaju, não tem condições de manter o serviço de telemarketing, que busca doações e contribui para que a instituição não esteja tão vulnerável.

Para ajudar a Apae Aracaju, você pode doar nas seguintes contas bancárias:

Banese

Conta Corrente 126.776-7

Agência 014 – Tipo 03

Caixa Econômica

Conta Corrente 630-3

Agência 1045 – Tipo 03

Banco do Brasil

Conta Corrente 4676-0

Agência 0017-5 – Tipo 03

Se você sair de casa num momento de necessidade, talvez encontre um dos nossos cofrinhos em estabelecimentos espalhados pela capital. Nesse cofre, recolhemos doações em cédulas e moedas qualquer valor que você esteja confortável em doar.

COFRES SOLIDÁRIOS

Alguns locais em que se encontram os nossos cofres solidários:

Restaurante do Itabaiana (Rua Bélem, Bairro Industrial);

Lojão Fasouto (Avenida Simeão Sobral, Bairro Industrial);

Bolo e Cia ( Avenida José Conrado de Araújo, Bairro Industrial).

Doe para a Apae Aracaju e faça com que o trabalho dessa entidade de mais de 51 anos continue firme após esse momento difícil. #doe #ajudeaApaeAracaju #solidariedade #ApaeAracaju #ApaeAracaqju51anos

Da assessoria