Cinco pessoas são presas em operação no conjunto Orlando Dantas

28/03/20 - 10:14:31

Suspeitos invadiram e subtraíram aparelhos celulares de loja

Na tarde desta sexta-feira, 27, doze suspeitos invandiram o GBarbosa do Conjunto Orlando Dantas com o intuito de subtrair os aparelhos celulares do local. Funcionários ligaram para o Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) e policiais rapidamente conseguiram prender cinco criminosos. Participaram da operação equipes do Grupamento Especial Tático de Motos (Getam) e o Grupramento Tático Áereo (GTA).

Os outros sete suspeitos fugiram para o bairro São Conrado. As equipes continuam em busca dos suspeitos restantes. De acordo com o coronel José Moura Neto, comandante do policiamento da capital, os indivíduos se dirigiram diretamente para a parte de produtos eletrônicos da loja, e assim que avistaram as equipes policiais, fugiriam.

Os presos foram encaminhados para a Central de Flagrantes, onde foi feito o procedimento junto aos presos, que responderão por roubo.