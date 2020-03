CORONAVÍRUS: DAS 180 NOTIFICAÇÕES, 142 FORAM NEGATIVAS EM SERGIPE

28/03/20 - 08:48:25

Secretaria de Estado da Saúde alerta para a relevância das ações preventivas tomadas pelo Governo e apoiadas pela sociedade

O Governo do Estado, através da Secretaria de Estado da Saúde (SES), reforçou nesta sexta-feira (27), a importância do isolamento social no combate a disseminação do coronavírus em Sergipe. A SES informou que das 180 notificações, 142 já foram descartadas pelo Estado, ficando 22 suspeitas, que estão em análise. O Estado permanece com 16 casos confirmados do novo coronavírus (covid-19), como divulgado anteriormente.

Para a Secretaria, a quantidade de casos descartados demonstra a relevância das ações preventivas tomadas pelo Estado e apoiadas pela sociedade. Os casos descartados derivam das síndromes gripais, que têm ocasionado os sintomas.

Panorama atual:

Notificações: 180

Descartados: 142

Suspeitos: 22

Confirmados: 16

Mais ações

Hospital da Polícia Militar (HPM)

– O governo disponibilizará 40 leitos de enfermaria, que servirão de retaguarda para a rede estadual de Saúde. As obras de melhorias e adequações foram iniciadas na última segunda-feira, 23, terão ritmo acelerado.

Maternidade Hildete Falcão Batista

A unidade contará com mais 40 leitos de enfermeira e 10 de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) e entrará em funcionamento nos próximos dias.

As medidas de emergência adotadas pelo Governo têm como intuito ampliar o número de leitos de enfermaria e UTIs em Sergipe. Os trabalhos estão sendo adotadas em outras unidades:

50 leitos de UTI nos hospitais

-Hospital Cirurgia (HC): 20

-Hospital de Urgência de Segipe (Huse): 10

-Hospital Regional de Itabaiana: 10

-Hospital Universitário de Lagarto: 10

Reserva de leitos

-220 leitos de enfermaria serão reservados para pacientes com coronavírus.

Fonte e foto AAN