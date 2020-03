CORONAVÍRUS: SINPOL/SE E BANESE DIALOGAM SOBRE PAUSA EM DÍVIDAS DE PCs

28/03/20 - 07:20:32

Banco garantiu que será disponibilizada na próxima semana opção online para pausar financiamento imobiliário e de veículos

Diretores do Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) estiveram reunidos na tarde desta sexta-feira, 27, com o diretor Executivo do Banco Banese, Renato Augusto Cruz Dantas, para tratar da pausa em dívidas dos servidores públicos estaduais, com destaque para os policiais civis.

Na oportunidade, Renato Cruz enfatizou que haverá a pausa, mas que ainda não foi oficialmente informada por conta do não atendimento presencial nas agências bancárias. “Por conta do combate ao Coronavírus devemos evitar aglomeração de pessoas nos bancos. O Banese está finalizando a parte de desenvolvimento tecnológico para disponibilizar o serviço na próxima semana, então o policial civil poderá ele mesmo solicitar esse serviço no aplicativo do Banese e pausar financiamento imobiliário, linha de crédito de veículos, algumas linhas de crédito pessoal e outras situações que divulgaremos no momento oportuno”, pontuou o diretor Executivo do Banese.

Para Ênio Nascimento, diretor Jurídico do Sinpol/SE, a novidade foi muito bem vinda. “Há mais de uma semana temos discutido no sindicato como proceder em relação às questões financeiras dos policiais civis em relação ao Banese. Além dos salários defasados, as despesas familiares aumentaram e muitos estão até pagando pelos seus próprios equipamentos de proteção frente à ameaça do Coronavírus. Em algumas situações, o policial está diretamente vinculado ao banco solicitando empréstimo e o banco garantiu uma pausa em determinadas situações pelo prazo de 60 dias e sem juros”, comentou.

Para Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE, a informação é muito aguardada pela categoria. “Pudemos perceber que de fato essa situação será resolvida nos próximos dias, assim que a pendência tecnológica do banco for sanada. Lembramos que a pausa é uma opção, para aqueles que estiverem necessitando. Essa adesão do cliente é uma exigência do Banco Central do Brasil, por isso o Banese não fará automaticamente, então o policial civil terá que solicitar pelo aplicativo do banco. Basta aguardar que o serviço esteja disponível. O banco fará divulgação sobre o assunto”, finalizou.

Fonte e foto Sinpol/SE