Delegado de Piranhas/AL, Dr. Daniel Mayer, é promovido a delegado regional

28/03/20 - 18:13:11

Nesta sexta, dia 27, o delegado da cidade de Piranhas/AL, Dr. Daniel Mayer, foi promovido a delegado regional, através de decreto do governo daquele estado.

Apesar de ser um dos mais novos delegados de Alagoas e a pouco menos de dois anos no cargo, o Dr. Daniel Mayer, foi promovido, pelo reconhecimento ao trabalho realizado nas delegacias por onde passou, sendo um delegado competente, sempre inteirado dos problemas das comunidades, além de uma pessoa de fino trato com todos, independente de classe social.

O blog Espaço Militar conhece o trabalho realizado pelo citado delegado e o parabeniza pela promoção, desejando que Deus o abençoe cada vez mais e o capacite cada vez mais para enfrentar novos desafios.

Matéria do blog Espaço Militar