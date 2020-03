EM NOTA, ENERGISA EXPLICA QUE NÃO ESTÁ EFETUANDO CORTE DE ENERGIA

28/03/20 - 09:56:25

A assessoria da Energisa, divulgou uma nota na manhã deste sábado (28) para desfazer a informação divulgada na sexta, sobre um suposto corte no fornecimento de energia a uma residência.

A respeito da informação de que a “Energisa descumpre decisão da Aneel e efetua corte de energia em Aracaju”, a Energisa Sergipe esclarece que o serviço executado no local mencionado foi a retirada de medidor de uma residência, que estava desligado desde 2011, sem contrato, sem avanço de consumo e solto na caixa, ou seja, desconectado. A ação visou a segurança e a preservação do patrimônio da distribuidora. Portanto, não houve corte de energia.

A Energisa Sergipe não realiza cortes de energia por inadimplência desde o dia 20/03, antevendo-se à diretriz da Aneel divulgada na última terça, 24, que determina a suspensão de cortes por falta de pagamento para os clientes residenciais, pelos próximos 90 dias.

É importante ressaltar que, mesmo neste momento crítico que o país e o mundo enfrentam, em decorrência da pandemia, a Energisa continua garantindo serviços de qualidade aos seus clientes e garantindo o fornecimento de energia nas casas, hospitais e em toda a rede de instituições responsáveis pelo combate ao coronavírus. É importante destacar também que os cortes relacionados ao furto de energia continuam normalmente, pois o “gato”, além de ser crime, gera riscos à segurança e compromete o fornecimento de energia.

Da assessoria da Energisa