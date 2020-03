FAMES PROMOVE MAIS UMA REUNIÃO ON-LINE DE ORIENTAÇÃO PARA MUNICÍPIOS

Na manhã desta sexta-feira (27), a Federação dos Municípios do Estado de Sergipe (FAMES) realizou mais uma reunião on-line visando a definição de uma pauta de atuação das prefeituras neste momento de crise.

Segundo o presidente da FAMES, Christiano Cavalcante, o objetivo da reunião foi o de estabelecer a uniformização de ações entre os escritórios de contabilidade e jurídico que atendem os municípios, além de demandas relativas às redes municipais de educação e saúde.

Participaram da encontro on-line os representantes dos escritórios de contabilidade Erpac, Aécio Dantas Júnior; CAT, Gilson Júnior e José Valmir dos Passos; os advogados Cristiano Barreto, Márcio Conrado e Fabiano Feitosa; o presidente da União dos Dirigentes Municipais de Educação, Thiago Alves de Carvalho; o presidente da União Nacional dos Conselheiros Municipais de Educação, Humberto Gonzaga, e o presidente do Conselho Municipais dos secretários de saúde, Enock Araújo. Todos se comprometeram em colaborar de maneira voluntária com os Municípios neste momento de dificuldade. O deputado estadual Georgeo Passos também esteve na reunião.

Nesse primeiro momento, Cristiano Cavalcante explica que o encontro serviu como uma troca de informações para unificar os problemas mais urgentes e assim preparar novas reuniões definitivas e por áreas. “Ainda há muitas dúvidas por parte dos gestores em virtude dos efeitos do isolamento social. Isso envolve questões de prazos junto ao TCE, pagamento de precatórios, retenções, destinação da merenda escolar, pagamento ou concessão de férias. Enfim, questões que precisam ser unificadas por todas as gestões”, detalha o presidente.

Novas reuniões irão acontecer na próxima semana, e já na segunda-feira com o governador Belivaldo Chagas para estabelecer encaminhamentos importantes para os municípios.

Na reunião, também ficou definido que o deputado estadual Georgeo Passos estará intermediando, junto à Presidência da Assembleia Legislativa, a aprovação pelo Legislativo estadual de todos os decretos municipais, como preconiza a legislação.

POR ASCOM/FAMES