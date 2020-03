FRENTE UNIFICADA DOS OPERADORES DE SEGURANÇA PROTOCOLA DOCUMENTO

Sindicatos e associações protocolaram documento nesta sexta-feira, 27, no Palácio dos Despachos

A Frente Unificada dos Operadores de Segurança Pública protocolou nesta sexta-feira, 27, um documento ao governador Belivaldo Chagas solicitando medidas preventivas de enfrentamento ao Coronavírus por parte dos profissionais da área.

Na oportunidade, o Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Sergipe (Sinpol/SE) destacou que os profissionais de Segurança Pública estão unidos e em busca de condições mínimas de proteção aos riscos de contágio com o Coronavírus em seus respectivos ambientes de trabalho.

“O Governo que não dialoga com os profissionais da Segurança Pública é o mesmo que se responsabilizará por futuras perdas de vidas. O momento é crítico e nós também temos família em casa, não somos imunes. Não há máscaras e luvas suficientes para atender a demanda em todas as unidades policiais e periciais, quanto mais óculos de proteção, álcool em gel e líquido, água sanitária e sabonete. Os kits são insuficientes. Além disso, nossos locais de trabalho não estão higienizados de forma a evitar o contágio. Precisamos que sejam contratados emergencialmente profissionais de limpeza para todas as unidades policiais e periciais do estado”, destacou Adriano Bandeira, presidente do Sinpol/SE.

Diversas outras demandas estão pontuadas no documento e as categorias esperam que haja resposta efetiva sobre o assunto por parte do governador Belivaldo. “Esse assunto preocupa os profissionais da área, seus familiares e a população como um todo, que corre o risco de estar exposta ao Coronavírus todas as vezes que precisar ir a uma unidade policial ou pericial nos 75 municípios sergipanos. Sem falar que muitos profissionais estão gastando do próprio bolso para estarem protegidos. Estamos na linha de frente nos trabalhos de enfrentamento ao Coronavírus e queremos outro tratamento por parte do Governo”, finalizou Adriano Bandeira.

