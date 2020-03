Novo golpe tenta extrair dados pessoais de autônomos e pessoas de baixa renda

28/03/20 - 09:37:58

A Delegacia de Crimes Cibernéticos alerta a população sobre mais um golpe no período de pandemia do COVID-19. Desta vez, os golpistas utilizam um link para atrair trabalhadores autônomos e pessoas de baixa renda para um programa governamentel que fornecerá um auxílio emergencial em meio à pandemia do coronavírus.

Segundo a delegada Rosana Freitas, o primeiro contato é feito via rede social ou e-mail. “Os criminosos mandam uma mensagem nas redes sociais ou e-mail afirmando que a pessoa foi selecionada para um programa governamental e que este pode receber um auxílio emergencial em decorrência do coronavírus. Com isso, pede para a vítima clicar e fazer um cadastro por meio do link enviado, no qual pode ser possível captar os dados pessoais dos usuários ou outras ações mais danosas”, explica a delegada.

O suposto programa governamental promete o auxílio-cidadão de R$ 200 para os cadastrados. No entanto, a informação já foi desmentida pelo Palácio do Planalto e pelos ministérios da Cidadania e da Economia. A população pode fazer o relato do crime na Delegacia Virtual, por meio do https://portalcidadao.ssp.se.gov.br/

Fonte e foto SSP