Policiais da Força Tática recuperam veículo minutos após o roubo em Aracaju

28/03/20 - 07:30:03

A Polícia Militar, através da Força Tática/1°BPM, recuperou nesta sexta-feira (27) o veículo de um motorista de aplicativo, que foi roubado no Inácio Barbosa.

Durante pratulhamento na região, os policiais foram acionados para ocorrência de roubo. O motorista relatou que pegou dois passageiros próximo ao shopping Prêmio, que vieram anunciar o assalto no bairro Inácio Barbosa.

Após colher as informações do veículo, foram realizadas buscas e o veículo foi encontrado, após ter sido abandonado pelos elementos.

Diante do fato, o veículo foi entregue ao proprietário na delegacia.