PRESIDENTE DA CÂMARA DE ARACAJU, NITINHO, DEMITE 20 JORNALISTAS E RADIALISTAS

28/03/20 - 08:32:13

A Comissão de Luta em Defesa da Imprensa, divulgou uma nota no inicio da manhã deste sábado (28) informando que o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Josenito Vitale, o Nitinho, demitiu 20 jornalistas e radialistas.

A nota diz que “infelizmente, em um ato autoritário o presidente da Câmara Municipal de Aracaju, Nitinho Vitale, demite mais de 20 colegas Jornalistas e Radialistas, com a suspensão de parte da Verba Indenizatória – VAEP”.

O presidente alega que “não havendo sessão, não há porque manter os técnicos das áreas de imprensa e jurídica”. Uma incoerência, além de desumano, porque todos os assessores têm redigido matérias que estão publicadas nos veículos, inclusive no site da CMA. As redes sociais dos vereadores estão sendo atualizadas, além dos acompanhamentos dos vereadores que os profissionais têm feito.

Se essa é a ‘justificativa’, de não haver sessões e a ordem geral é ‘Ficar em Casa’, as perguntas ao presidente Nitinho: por que ele manteve o gasto da VAEP para os carros alugados? Por que ele manteve o consumo de combustível? Por que manteve o aluguel dos escritórios?

Ou seja, por essa mesma verba, Nitinho tirou o alimento do trabalhador e preferiu pagar o aluguel de carros dos vereadores, o combustível e o aluguel do escritório, e retirou os salários dos trabalhadores da imprensa. Por que? A ordem não é “Ficar em Casa”? Então, para que serão necessários esses bens considerados de luxo em função do prato de comida de trabalhadores? E ainda mais em um momento de crise como esse.

Já existem colegas da imprensa, que não possuem suas famílias em Aracaju, que estão vendendo seus objetos de casa para tentar se manter aqui, pelo menos por um tempo.

Assim como o Sindicato dos Jornalistas foi comunicado, na quinta, e até o momento não emitiu nenhuma nota, a Ordem dos Advogados do Brasil na Secção Sergipe (OAB/SE) e o Ministério Público (MP/SE) também já foram comunicados e disseram que estarão em defesa dos trabalhadores.

Amigos, essa não é uma questão restrita dos mais de 20 pais e mães de família da imprensa que estão perdendo seus empregos injustamente. Essa é uma luta que tem que ser de classe e em defesa da categoria.

Comissão de Luta em Defesa da Imprensa