ACESE REALIZA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA SOBRE FECHAMENTO DO COMÉRCIO

29/03/20 - 07:09:38

Diante da chegada do Coronavírus (Convid-19) em Sergipe, o Governo do Estado e a Prefeitura de Aracaju tomaram algumas medidas como forma de prevenção. Entre elas, está o fechamento do comércio e das feiras livres. Para saber o que pensa a população e o setor produtivo sobre isso, a Associação Comercial e Empresarial de Sergipe (Acese) está realizando uma pesquisa on-line.

A pesquisa é simples e pode ser acessada através do link https://bit.ly/PesquisaACESE. São breves perguntas, mas que irão contribuir significativamente no debate sobre o fechamento do comércio e das feiras livres, como explica Marco Pinheiro, presidente da Acese. “É importante que todos possam opinar sobre esse assunto”, afirmou.

“Essas respostas nos darão embasamento para as nossas reivindicações, uma vez que estamos em dialogo direto com várias entidades, debatendo soluções que não prejudiquem o nosso setor. Com esses dados em mãos, saberemos cada vez mais como conversar com as autoridades do poder público estadual e municipal”, assegurou Marco.

Por Daniel Almeida Soares