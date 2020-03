Cantor e compositor Sergipano ganha as redes sociais com suas musicas e paródias

29/03/20 - 10:51:29

O cantor e compositor José Venceslau, morador do município de Campo do Brito, em Sergipe, lançou uma paródia sobre a pandemia do coronavírus.

De forma simples e com gestos com palavras explicativas, está em um canal do Youtuber. Venceslau tem várias músicas e paródias de causos relacionados a tudo.

Para ouvir os seus versos, prosas e repentes, basta se conectar no endereço abaixo: