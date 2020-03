CIAPS DA SSP DISPONIBILIZA ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL ON-LINE DURANTE A PANDEMIA

29/03/20 - 06:01:32

O atendimento inicial será feito por telefone e o contato do solicitante será encaminhado às equipes do Ciaps

Em virtude das recomendações do Governo do Estado e da Prefeitura de Aracaju para conter a disseminação da Covid-19, o Centro Integrado de Apoio Psicossocial (Ciaps), da SSP, realizará todos os atendimentos psicossociais a distância, em horário que será combinado com a equipe. O atendimento é exclusivo para servidores da instituição.

O Ciaps informa que o atendimento inicial será feito pelo telefone (79) 3213-1267, de terça-feira à sexta-feira, no horário das 8h às 13h. Um plantonista estará à disposição, anotará o contato do solicitante e direcionará para a equipe que irá providenciar o atendimento.

As equipes entrarão em contato para marcar um horário. O atendimento será feito ou pelo Skype ou pelo Whatsapp. O Ciaps orienta que o solicitante, no horário marcado, esteja em um ambiente silencioso e reservado para que a sessão ocorra, o máximo possível, nos moldes do atendimento presencial.

Informações e foto SSP