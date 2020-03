DIVISÃO DE ROUBOS DE VEÍCULOS PRENDE ASSALTANTES E RECUPERA CARROS ROUBADOS

29/03/20 - 06:46:17

Roubos e furtos de veículos estão entre os crimes, definidos em portaria, que devem ter atendimento presencial

A Divisão de Roubos e Furtos de Veículos (DRFV) da Polícia Civil de Sergipe continua com um trabalho intenso para resguardar o patrimônio das pessoas em meio à crise do coronavírus, afinal, a unidade especializada é uma daquelas que fazem o atendimento imediato e presencial à população, pois os casos de furtos e roubos de veículos foram definidos como prioritários no atendimento ao público.

Nos últimos dez dias, desde o início da quarentena imposta como medida preventiva de disseminação do vírus da Covid-19, mesmo com comércios/lojas fechados, a equipe da Divisão de Roubos e Furtos de Veículo continua trabalhando e combatendo os roubos e furtos de veículos na grande Aracaju.

Nesta sexta-feira (27), em uma ação importante da equipe, um homem foi preso em flagrante por receptação de veículo roubado. Segundo o diretor da unidade, delegado Kássio Keliton, em outra ação, agentes policiais da especializada prenderam dois homens em flagrante, logo após terem roubado um motorista de aplicativo.

Além das prisões, a DRFV já recuperou quatro veículos nos últimos dez dias, principalmente no horário noturno, que conta com a atuação de um grupo de pronta resposta criado pela Secretaria da Segurança Pública.

“Todos nós, policiais, continuamos nas ruas por vocês, por isso pedimos: fiquem em casa por nós, pois o nosso trabalho será permanente no sentido de trazer tranquilidade e diminuir os casos de roubos e furtos de veículos”, reforçou Kássio Keliton.

Informações e foto SSP