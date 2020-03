SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARACAJU SERÃO RETOMADAS ON-LINE

29/03/20 - 06:07:52

Na manhã deste sábado (28), em consenso com o vice-presidente da Câmara Municipal de Aracaju (CMA), Thiaguinho Batalha (MDB), e demais membros da Mesa Diretora, o presidente da Casa Parlamentar, Nitinho (PSD), definiram a retomada das sessões da CMA de forma on-line.

De acordo com o presidente o responsável pelo Setor de Informática (TI) do Parlamento de Aracaju já foi acionado para que veja toda a estrutura necessário para a realização das sessões on-line. A previsão é que isso ocorra ainda no mês de abril, tão logo seja viabilizada a estrutura para que isso aconteça.

Por Alexandra Brito