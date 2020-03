ACIDENTE NA BR-235 DEIXA TRÊS MORTOS E DUAS PESSOAS GRAVEMENTE FERIDAS

30/03/20 - 09:45:37

Um grave acidente ocorrido na madrugada desta segunda-feira(30) envolvendo dois veículos, sendo uma caminhonete e um caminhão, terminou com a norte de três pessoas, entre eles um sergipano e dois feridos, após uma colisão frontal.

O acidente foi registrado na BR-235, no município de Pedro Alexandre (BA), na divisa com o município de Carira. Entre os mortos está um sergipano.

As vitimas foram socorridas e encaminhadas para hospitais da região em estado grave.