BNB disponibiliza capital de giro a 0,35% ao mês para micro e pequenas empresas

30/03/20 - 08:54:12

O Banco do Nordeste disponibiliza capital de giro a 0,35% ao mês para micro e pequenas empresas nas operações da linha FNE Giro, com prazo de até 12 meses. A taxa de juros é a menor do mercado e atende ao esforço de minimizar as consequências do novo Coronavírus (Covid-19) na economia regional. A medida permite a empresas elevarem seus fluxos de caixa para enfrentar a retração ocasionada pela pandemia.

Com recursos próprios do BNB e do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste (FNE), o crédito financia aquisição de matérias-primas e insumos utilizados no processo produtivo por comércios, prestadoras de serviços, indústrias, agroindústrias e equipamentos turísticos. A garantia da operação pode ser aval, fiança ou hipoteca.

O BNB também reduziu encargos financeiros, beneficiando empresas de todos os portes e abrangendo também a Conta Empresarial MPE, produto de crédito semelhante a um cheque especial, cujas taxas iniciam-se em 2,86% ao mês, atrativas quando comparadas com taxas praticadas no mercado.

O Giro Especial, produto destinado a financiar o capital de giro de empresas de forma customizada a seus fluxos de caixa, com prazo totais de até 48 meses, tem novas taxas iniciando-se em 0,56% ao mês.

Além do FNE Giro, a redução também será aplicada a diversos outros produtos, como Giro Especial, Giro Simples, Conta Empresarial, Conta Empresarial MPE, Conta MPE Especial, Giro Simples, Giro Antecipação de Recursos, Giro Associado, MPE Capital de Giro, Empréstimo-Ponte, Giro Especial, FNE Giro, Cartão BNB, Giro BNB Digital, NCE/CCE, Custeio, Comercialização e CDC Prêmio de Seguro.

Serviço

Condições de financiamento podem ser conferidas pela internet no seguinte endereço eletrônico:

www.bnb.gov.br/simuladores/fnegiro.

Informações sobre crédito também podem ser obtidas por telefone, pelo número 0800 728 3030, ou direto com o gerente de relacionamento.

