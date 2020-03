Conselho Estadual de Saúde faz campanha para doação de alimentos às famílias carentes

30/03/20 - 14:27:55

Em virtude da pandemia do novo coronavírus (Covid-19) que além de causar um problema sério na saúde pública, também causa muitos transtornos na área econômica. Muitas famílias que trabalhavam de forma autônoma estão passando por dificuldades financeiras. Desta forma, o Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE), por ser um órgão do controle social, vem se solidarizar com estas famílias e está fazendo uma campanha para doação de alimentos.

O CES/SE estará recebendo as doações de alimentos das 8 horas às 12 h e das 14 h às 17 h, a partir desta segunda-feira, 30, até a próxima quarta-feira, 1º de abril, na sede do Conselho, localizada na Rua Urquiza Leal, 617, no Bairro Salgado Filho. Quem não puder levar até a sede do CES/SE, pode ligar para o número 3246-5142, que nós iremos pegar na casa de quem se disponibilize a doar.

Vamos colaborar para que as famílias mais carentes não passem fome. Doar é um gesto de amor.

Serviço

O que: Campanha para doação de alimentos do Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE)

Quando: De segunda-feira, 30, até quarta-feira, 1º de abril.

Horário de entrega: Das 8 horas às 12 h e das 14 h às 17 h.

Onde: Na sede do CES/SE, localizada na Rua Urquiza Leal, 617, no Bairro Salgado Filho, Aracaju/SE.

Contato: (79) 3246-5142

Conselho Estadual de Saúde de Sergipe (CES/SE)