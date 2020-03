Curso de Farmácia da Unit produz 600 kg de álcool gel 70% para a SSP de Sergipe

30/03/20 - 15:51:42

SSP SE firmou parceria com o curso de Farmácia da Unit, por meio do IML, para a produção de álcool gel 70%. Insumo será distribuído entre corporações de perícias do órgão

Um grupo de especialistas em farmacotécnica da Universidade Tiradentes – Unit – está debruçado desde sábado, 28, na produção de 600 quilos de álcool gel 70% graças a parceria firmada com a Secretaria de Segurança Pública do Estado, por meio do Instituto Médico Legal. Toda confecção do material deverá ser finalizada ainda na primeira semana de abril para destiná-la à SSP que, por sua vez, fará a distribuição entre os órgãos da Coordenadoria Geral de Perícias – que além do IML contempla ainda o Instituto de Identificação, o Instituto de Criminalística, e o Instituto de Análises e Pesquisas Forenses.

O papel do curso de Farmácia da Unit nessa iniciativa é científico e tecnológico. Como o time teve que ser o mais reduzido possível – para seguir com rigor as recomendações da Organização Mundial da Saúde -, está sendo possível produzir 200 quilos de álcool gel por dia. “Envolvemos quatro professores e quatro técnicos em química para que colocassem a mão na massa nessa ação tão importante, em um momento tão desafiador como este que todos estamos vivenciando. Além do capital humano, também cedemos nossa estrutura”, informa a coordenadora do curso de Farmácia, professora Juliana Mendonça.

Quem lidera a ação no laboratório nesses dias de produção é a professora adjunta do curso de Farmácia, Cinthia Meireles. “Acreditamos que até dia 2 de abril a gente consiga entregar os 600 quilos de álcool gel pronto para uso para a SSP. Mas isso só está sendo possível devido a alta qualidade de tecnologia e inovação do laboratório de Farmácia da Unit. Nosso equipamento misturador, por exemplo, consegue entregar 100 quilos por vez. Com nosso time reduzido, o processo de envasar o material, por sua vez, ficou mais lento, porém, o ambiente é o mais seguro possível para os profissionais envolvidos, voluntariamente, nessa ação”, explica a professora de Farmacotécnica, Cinthia Meireles.

“Essa iniciativa é de extrema importância e nós agradecemos a Universidade Tiradentes por atender nosso pedido e a usina Campo Lindo que fez a doação do álcool líquido [matéria-prima] para que o curso de Farmácia da Unit pudesse transformá-lo em álcool gel. Nós da SSP ficamos felizes com essa parceria, pois atende nossa extrema necessidade em ter esse produto para assepsia, demonstra o reconhecido papel da SSP na sociedade”, afirma o diretor do IML, Vitor Vasconcelos, responsável em arrecadar todos os insumos e embalagens necessárias para a produção dos 600 kg de álcool gel 70%.

Tecnologia laboratorial

A Universidade Tiradentes possui toda a estrutura laboratorial adequada para a prática referida, diante do conteúdo de Farmacotécnica do curso de Farmácia. “Assim, nosso laboratório de Tecnologia Farmacêutica é dotado de equipamentos necessários, além do corpo docente que é especialista no assunto. Entendendo o momento emergencial em que nos encontramos, é com grande satisfação que podemos auxiliar nesta demanda para a sociedade, por meio da produção do álcool em gel 70% em nossas instalações”, explica a diretora adjunta de Saúde do Grupo Tiradentes, professora Wanessa Lordelo.

Fonte e foto assessoria