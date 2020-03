Edvaldo pede celeridade em cadastramento de autônomos para auxílio emergencial

30/03/20 - 13:02:09

O prefeito Edvaldo Nogueira reuniu os secretários municipais e técnicos da Secretaria da Assistência Social, nesta segunda-feira, 30, para estabelecer as diretrizes de cadastramento dos trabalhadores informais que terão acesso ao auxílio emergencial de R$ 600 do governo federal. Edvaldo discutiu a logística de cadastramento e cobrou a máxima celeridade da equipe para que a lista dos beneficiários seja entregue à Caixa Econômica Federal rapidamente.

Além dos dados que a Prefeitura já possui, como o Cadastro Único e o registro dos taxistas e ambulantes, a Secretaria da Assistência Social disponibilizará pontos físicos de cadastramento, um serviço online e uma central de atendimento por telefone para os demais trabalhadores informais. Até o início da próxima semana, estes serviços já estarão disponíveis para a população e será amplamente divulgados pela Prefeitura de Aracaju.

A participação das prefeituras na entrega da listagem dos que serão beneficiados com o auxílio foi uma ideia apresentada pelo prefeito Edvaldo Nogueira ao ministro da Economia, Paulo Guedes, neste domingo, 29, em videoconferência com prefeitos de todo o país. Guedes acatou a proposta e orientou os gestores municipais a entregarem o mais rápido possível as listas à Caixa.

“Tivemos no domingo uma reunião com o ministro Paulo Guedes que acatou nossa sugestão e permitiu que os municípios enviem os cadastramentos existentes para o governo federal para a liberação do auxílio de R$ 600 para trabalhadores informais. Então, já iniciei a semana, tomando as providências para efetivar esta ação. Já temos uma base muito grande de cadastrados em programas sociais, de ambulantes, taxistas, e iniciaremos um cadastramento dos demais autônomos. Vamos inclusive disponibilizar um serviço telefônico e online para as pessoas consultarem e vamos colocar postos de cadastramento que serão anunciados em breve para que as pessoas possam se cadastrar”, afirmou o prefeito.

Edvaldo explicou o cadastramento será realizado com celeridade para que o auxílio emergencial chegue aos trabalhadores o mais rápido possível. “Até o início da próxima semana, começaremos este cadastro dos trabalhadores informais, pois são aqueles que já estão sofrendo as consequências do isolamento social. Então é fundamental que recebam esta ajuda o mais rápido possível. Faremos todo o possível para minimizar o impacto econômico do coronavírus na vida dos que mais precisam”, declarou.

Participaram da reunião os secretários Simone Passos (Assistência Social), Carlos Cauê (Comunicação), Luiz Roberto Dantas (Serviços Urbanos), Jefferson Passos (Finanças) e Renato Teles (Transporte e Trânsito), além de técnicas da Assistência Social.

Por Valter Lima

Foto Ana Licia Menezes