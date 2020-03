FESTA DO PADROEIRO DO MUNICÍPIO DE ITABAIANA É ADIADA PARA OUTUBRO

30/03/20 - 10:57:27

A Arquidiocese de Aracaju informou através de uma nota na manhã desta segunda-feira (30), que a Paróquia Santo Antônio e Almas, localizada no município de Itabaiana, transferiu para o dia 30 de outubro a festa do padroeiro da cidade, tradicionalmente realizada em 13 de junho.

A decisão foi tomada em conjunto com o conselho e vigários paroquiais, além do arcebispo metropolitano de Aracaju, Dom João José Costa, motivada pela pandemia do novo coronavírus

Segundo a Arquidiocese, a programação será divulgada em breve.