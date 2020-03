Foque em casa!

Nessa guerra contra o coronavírus a melhor arma ainda é não arredar pé de seus aposentos. Entrincheirar-se em casa e não atenda o chamado das poucas aves agourentas para ir às ruas. Não dê ouvidos ao cavaleiro do apocalipse que, assim como a serpente da lenda de Adão e Eva, apregoa ser o Covid-19 uma simples e inofensiva gripezinha. Não é! Ao grasnar, este corvo solitário travestido de presidente esconde o desejo de usá-lo como bucha de canhão na guerra imaginária que trava contra seus próprios moinhos de vento. Portanto, ficar em casa é o remédio mais seguro para sobreviver a este inimigo invisível e mortal que está espalhando a sua peçonha contra a humanidade. Não queira ser a próxima vítima do coronavírus. Misericórdia!

Tiro no pé

Ao cortar parte da verba para atividade parlamentar, o presidente da Câmara de Aracaju, Nitinho Vitalle (PSD), arranjou uma encrenca dos diabos com jornalistas e radialistas. Sem a grana, os vereadores tiveram que desempregar cerca de 20 assessores, deixando-os ao Deus dará justo nessa crise do coronavírus. Os sindicatos das duas categorias divulgaram notas estranhando que Nitinho tenha preferido preservar o quinhão da verba que banca carros e aluguéis de imóveis para os vereadores. Marminino!

Sugestão aceita

E o ministro da Economia, Paulo Geudes, se reuniu, ontem, com vários prefeitos do Nordeste. Na vídeoconferência, Edvaldo Nogueira (PDT) sugeriu que o governo federal use o cadastro das prefeituras para agilizar o pagamento dos R$ 600 aos trabalhadores informais. Ao ser informado que a Prefeitura de Aracaju tem o cadastro de taxistas, ambulantes, etc, Guedes “comprou” a ideia na hora. Melhor assim!

Cadê a água?

A população pobre da Grande Aracaju continua se queixando da falta d´água nas torneiras. Preocupado com a situação nesta crise de saúde pública, o prefeito de Socorro, Padre Inaldo (Progressista), cobrou uma providência urgente ao diretor de operações da Deso, Anderson Pedreira. Após ouvir a queixa do reverendo, o dirigente prometeu regularizar o abastecimento em, no máximo, 72 horas. A população está torcendo que a promessa se concretize o quanto antes. Oremos!

Sessões on-line

E a Câmara de Aracaju deverá retomar as sessões plenárias nos próximos dias. A mesa diretora já acionou o setor de informática visando adequar a estrutura para permitir a realização de sessões on-line, tão qual está fazendo o Congresso. A ideia do presidente Josenito Vitalle (PSD) é que o Legislativo da capital permaneça ativo nesta grave crise de saúde pública provocada pelo coronavírus. Então, tá!

Sem adiamento

Apesar do preocupante cenário criado pela pandemia de coronavírus, A Justiça Eleitoral considera prematuro o debate sobre adiamento das eleições deste ano. Segundo a ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, “neste momento, ainda há plenas condições materiais de cumprimento do calendário eleitoral”. Apesar do otimismo, a magistrada afirma que está acompanhando atentamente a evolução diária do cenário nacional, inclusive para eventuais reavaliações. Ah, bom!

Briga de foice

A disputa pelo cargo de reitor da Universidade Federal de Sergipe assumiu proporções graves de desespero. Tem candidato tentando censurar a imprensa, outros estão oferecendo cargos em troca de apoios, além daqueles que adotam discursos agressivos, pensando que professores, estudantes e servidores vão achá-los sérios e dispostos a trabalhar. Há quem garanta que alguns candidatos querem mesmo é provocar o caos na UFS para fortalecer o discurso de privatização do ensino superior. Esta informação é do Blog Primeira Mão. Crendeuspai!

Notícia falsa

Está circulando nas redes sociais uma notícia falsa dando conta que o prefeito Edvaldo Nogueira (PDT) determinou a volta às aulas e a reabertura do comércio de Aracaju nesta segunda-feira. Tão logo soube da molecagem, o pedetista desmentiu a informação: “Esta é mais uma fake news”. Edvaldo acrescentou que todo novo decreto com medidas contra o coronavírus é divulgado nos perfis dele e da Prefeitura. Ôxe!

Ajuda aos pobres

O deputado estadual Georgeo Passos (Cidadania) apelou ao governo de Sergipe que libere recursos para as prefeituras visando a compra imediata de cestas básicas. Segundo ele, esta providência tem que ser tomada com rapidez, pois cresce o número pais sem condições de alimentar os filhos porque a pandemia do coronavírus os impede de trabalhar. Georgeo lembra que o governo pode usar R$ 100 milhões depositados no Fundo de Combate à Pobreza. Certíssimo!

De novo, novamente

A tubulação da adutora do Semiárido rompeu pela enésima vez, deixando sem água cerca de 100 mil pessoas em 25 municípios de Sergipe. Até as instalações da rádio Rio/FM, em Porto da Folha, foram inundadas, forçando sua direção a retirá-la do ar por várias horas. A Deso enviou equipes para recuperar a tubulação, na certeza que ela romperá novamente, de novo, outra vez. Homem, vôte!

