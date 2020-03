Furto de cabos de semáforos prejudicam trânsito da capital

30/03/20 - 16:56:33

Os cabos que ligam os semáforos de Aracaju têm sido alvo constante de furtos e isso tem prejudicado o funcionamento dos equipamentos e, consequentemente, o trânsito da capital.

De acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, somente no último domingo (29), os semáforos de dois cruzamentos da cidade ficaram sem funcionar, devido ao furto de cabos: entre as avenidas Jornalista Santos Santana e Beira Mar e entre a avenida Pedro Calazans e a rua Laranjeiras.

Para se ter uma ideia, somente no semáforo do cruzamento das avenidas Jornalista Santos Santana e Beira Mar, foi furtado mais de cem metros de cabo. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (SMTT) estima que, este ano, mais de 400 metros de cabos foram furtados.

Além dos danos à organização e segurança do trânsito da cidade, essa prática ilegal gera prejuízos financeiros ao Município de Aracaju, já que vários metros de fiação precisam ser repostos constantemente.

“Temos registrado várias ocorrências de furto de cabos de semáforos, o que acaba prejudicando o trânsito. A equipe semafórica da SMTT, quando acontece furtos, precisa fazer a reposição dos cabos para os equipamentos voltarem a funcionar e isso demanda umas horas, às vezes, até mais de um dia. É prejuízo para o trânsito e também para o Município” disse o superintendente municipal de Transportes e Trânsito, Renato Telles.

O coordenador de sinalização da SMTT, Diego Carvalho, ressalta que a prática, além de ser ilegal, é perigosa. Quem está furtando os cabos corre risco de receber um choque elétrico grave, principalmente em dias de chuvas. A equipe semafórica da SMTT utiliza todos os equipamentos adequados de segurança para manusear os equipamentos e mesmo assim, em dias de chuva, redobramos os cuidados para fazer esse serviço”, alerta.

Nos últimos 15 dias, cabos dos semáforos das avenidas Osvaldo Aranha, Marieta Leite e Pedro Valadares também foram furtados

Como denunciar

O furto de cabos é considerado crime passível de multa e detenção. A denúncia ajuda as autoridades a encontrar os responsáveis. Para isso, o cidadão pode ligar para a Guarda Municipal de Aracaju – 153, Disque Trânsito – 118 ou Polícia Militar de Sergipe – 190. Essas ligações são gratuitas e os serviços funcionam 24h por dia. Não é preciso se identificar.

“Ao presenciar este crime, o cidadão deve denunciar aos órgãos competentes. Contamos com o apoio da população para evitarmos esse tipo de prática, que causa dano ao patrimônio público e prejuízos a todos”, declara Renato Telles.

Informações e foto SMTT