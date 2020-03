Hospital de Cirurgia recebe doações do Instituto Federal de Sergipe

30/03/20 - 11:31:18

Devido a pandemia pelo Coronavírus (Covid-19), a demanda por equipamentos de proteção individual no hospital aumentou bastante.

Como forma de apoio o Instituto Federal de Sergipe fabricou protetores de acetato em impressoras 3D e doaram para o Hospital de Cirurgia.

Na última sexta-feira, 28, a diretoria e equipe de captação de recursos, recebeu do diretor de inovação e empreendedorismo do IFS, José Augusto Andrade Filho, 74 máscaras, mas ao todo serão doadas 100 máscaras ao Hospital.

O laboratório de Inovação do IFS – o [email protected] – conta com três impressoras 3D. Cada impressora imprime duas máscaras por vez e demora cerca de duas horas para ficarem prontas. Elas são feitas de acetato e plástico de Poliácido Láctico e servem como equipamento de proteção individual, dando segurança aos profissionais ao lidarem com pacientes com COVID-19.

Além do IFS, outras empresas do estado também estão apoiando esse projeto e ajudando na fabricação dessas máscaras. Como, por exemplo, o Armarinho Mundial que doou os elásticos.

Além desses apoios de parceiros como o IFS, a comunidade civil também pode fazer sua parte ajudando com a campanha de doação do Hospital de Cirurgia. Para saber como doar e participar acesse: www.hospitaldecirurgia.com.br

Fonte e foto assessoria