LIDERANÇAS DO PSD DISCUTEM O CORONAVÍRUS E FORTALECIMENTO DA SIGLA

30/03/20 - 12:52:21

Durante conferência on-line, realizada neste domingo, 29, próceres do Partido Social Democrático (PSD), deputado federal Fábio Mitidieri, deputados estaduais Jeferson Andrade e Maísa Mitidieri, Jorginho Araújo (Secretário de Governo de Aracaju), discutiram o momento por qual passa o país, especialmente o estado de Sergipe.

Na ocasião, Fábio frisou a união e o trabalho da classe política sergipana no combate ao coronavírus. Com a destinação de R$ 57 milhões de emendas de bancadas que serão utilizadas na saúde.

“Um grande auxílio para frear esta pandemia em nosso Estado. Nossa população precisa ser protegida”, destacou.

De acordo com Fábio, o PSD segue trabalhando para trazer soluções ao brasileiro colocando a vida em primeiro lugar.

Na oportunidade, foi realizado um levantamento de quadro do partido no estado. Pois, aproxima-se o prazo final de filiação partidária.

Segundo informações, a sigla pretende ampliar a representatividade no estado. Reforçando o número de prefeituras administradas pela agremiação. Assim como, crescer a bancada de vereadores nos legislativos municipais.

Informações do programa Inove Notícias