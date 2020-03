MATERNIDADE ATENDE A DUAS VITIMAS DE VIOLÊNCIA SEXUAL NO FIM DE SEMANA

30/03/20 - 11:09:56

A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes (MNSL), unidade gerida pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), contabilizou durante os últimos três dias (27 a 29), 130 atendimentos às gestantes de alto risco. Destes, 66 internamentos, que resultaram em 41 partos. Os demais receberam alta após avaliação, com exceção de seis pacientes que foram transferidas para maternidades que atendem o perfil de risco habitual e um acolhimento à gestante da Bahia. É o que aponta a estatística do balanço da Instituição, divulgada nesta segunda-feira, 30, com base em seus relatórios de produção.

“Mantivemos a média de atendimentos de baixa complexidade, conseguimos seis transferências, desafogando a unidade, para melhor assistir os pacientes de forma qualificada. Além disso, foram realizados dois atendimentos no Serviço de Atendimento às Vítimas de Violência Sexual a menor de idade”, disse a gerente de Admissão Adhara Shuamme Bento Fraga.

Assim que a paciente chega à instituição o enfermeiro acolhe e direciona de imediato para o atendimento médico. “Se o caso for agudo precisará de medicamentos e exames laboratoriais. Nos casos de emergência é aplicado todo o procedimento do protocolo e direcionamos para o ambulatório. É importante que a vítima procure atendimento nas primeiras 72 horas para realizar as medidas preventivas”, disse a gerente do Pronto Socorro.

Assim como todas as instituições inseridas no Sistema Único de Saúde (SUS), a MNSL funciona no regime de porta aberta, 24h, de domingo a domingo, prestando assistência a todas as pacientes de alto risco que dão entrada na unidade, incluindo de outros Estados. No período citado foi registrado um atendimentos à gestante da Bahia . A Maternidade Nossa Senhora de Lourdes fica localizada na Avenida Tancredo Neves, nº 5.700. O telefone para contato é (79) 3222-8650.

Fonte e foto MNSL