Mesmo com previsão de chuva moderada, Prefeitura realiza monitoramento pela cidade

30/03/20 - 07:22:10

Desde que ocorreu o primeiro sinal de chuva na capital sergipana, há três dias, as equipes da Prefeitura de Aracaju se mantiveram atentas para monitorar de perto, sobretudo, as regiões que, costumeiramente, apresentam problemas pontuais. Ainda que a chuva registrada seja moderada, o trabalho de monitoramento segue para prevenir qualquer ocorrência e prestar suporte à população.

De acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), nas últimas 24 horas, foi registrado um volume de chuva de 59 milímetros e de 40 milímetros nas últimas 12 horas.

“Está dentro do que estava previsto e a cidade responde bem a esse volume de chuva, sem problemas preocupantes. A chuva que tem caído não é torrencial, está bem distribuída e intercalada”, afirmou o coordenador da Defesa Civil de Aracaju, major Silvio Prado.

Uma das áreas da cidade que costumava apresentar problemas era a avenida Euclides Figueiredo, no entanto, com o volume de chuva que caiu, não foram registradas ocorrências na região, o que demonstra que já responde bem após o desenvolvido da obra realizada pela Prefeitura, na localidade.

Somente na semana passada, a Defesa Civil de Aracaju enviou três alertas à população através do 199, justamente informando sobre a previsão de chuva. “Essa chuva veio com um pouco de retardo, mas, ainda assim, nos manteve atentos para poder atender às demandas da cidade”, reforçou o major.

Até o início da tarde deste domingo, 29, não foi registrada nenhuma ocorrência, nem mesmo alagamentos ou transbordamento de canais. No entanto, como apontou o major, a preocupação, no momento, é com a saturação do solo. “Estamos monitorando de perto as áreas de encosta de morro, locais em bairros como Cidade Nova, Porto Dantas, Coqueiral, Santo Antônio, para ver se há algum risco de deslizamento de terra”, destacou o coordenador da Defesa Civil.

A previsão é que a chuva siga até esta segunda-feira, 30, no mesmo ritmo contínuo, porém, moderada e bem distribuída.