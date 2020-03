MORRE JOSEBERTO TAVARES VASCONCELOS, EX-PRESIDENTE DA FSF, AOS 78 ANOS

30/03/20 - 15:27:53

Morreu nesta segunda-feira (30) o auditor fiscal aposentado do Estado, Joseberto Tavares Vasconcelos, aos 78 anos, vitima de câncer.

Joseberto foi secretário estadual da Fazenda no governo do general Djenal Tavares de Queiroz, diretor administrativo e financeiro do Tribunal de Contas do Estado, e presidente da Federação Sergipana de Futebol.