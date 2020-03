MP ORIENTA ASSOCIAÇÃO DA CEASA SOBRE MEDIDAS DE PREVENÇÃO AO CONTÁGIO

30/03/20 - 13:41:40

Integrantes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) do Ministério Público de Sergipe estiveram nesta segunda-feira, 30, na Central de Abastecimento do Estado (Ceasa) para orientar sobre as medidas de prevenção de contágio do Coronavírus e fiscalizar o cumprimento dos Decretos Estadual e Municipal. O MP recebeu denúncias de que, no sábado, 28, houve aglomerações de consumidores no local.

O MP, através da Promotoria de Justiça Defesa do Consumidor, considerando a necessidade de disciplinar o funcionamento da Central, recomendou que sejam adotadas providências no prazo de 48 horas.

A Associação da Ceasa deverá providenciar: o controle de entrada de consumidores no local, com distância mínima de 2 metros, para evitar qualquer forma de aglomeração; manter a higienização do espaço com lavagem de pisos e bancas; disponibilizar álcool 70% e colaboradores para orientar a população sobre a circulação no espaço e distanciamento em filas de acesso à entrada principal e bancas internas.

Ministério Público de Sergipe