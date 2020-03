PM PRENDE PROPRIETÁRIO DE BAR POR DESOBEDIÊNCIA AO DECRETO GOVERNAMENTAL

30/03/20 - 09:29:46

Policiais militares que integram o a 2ª Companhia do 3º Batalhão foram informados por meio do 190, na tarde deste domingo (29) que um estabelecimento comercial conhecido por Bar do Palmeiras, estaria funcionando normalmente no Povoado Alagadiço, em descumprimento ao Decreto Governamental 40.567 (COVID-19).

Imediatamente a equipe se deslocou até o local e constatou a veracidade da informação. No local, aproximadamente 30 (trinta) pessoas estavam aglomeradas. Foi realizada a revista pessoal nos presentes e, como nada de ilícito foi encontrado com eles, foram orientados a se dispersarem.

O proprietário do estabelecimento, M.M.S., foi preso e conduzido à Delegacia Regional de Itabaiana pelo cometimento do crime de desobediência.

Fonte: 3º BPM